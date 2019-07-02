مصر | "وكر لتعاطي المخدرات وممارسة الجنس".. تفاصيل جديدة حول ذبح فتاة ليل بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وكر لتعاطي المخدرات وممارسة الجنس".. تفاصيل جديدة حول ذبح فتاة ليل بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى تفاصيل جديدة حول واقعة ذبح فتاة ليل داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتبين أن المتهم بإرتكاب الجريمة، كان يتردد على الشقة محل الواقعة، لتناول المواد المخدرة صحبة شاب "أحد ورثة مالك الشقة"، وبعد سجن الاخير في أحد القضايا، وعلم المتهم بعدم تردد أي شخص من مالكي الشقة عليها، استغلتها وكرا لتعاطي المخدرات، وممارسة الجنس مع فتيات الليل.

كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل ذبح فتاة ليل داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أن المتهمين تعرفا على المجني عليها بشارع الثلاثيني، وإتفقت معهما على إقامة "علاقة جنسية"، مقابل مبلغ مالي.

وأوضحت التحقيقات، أن الفتاة توجهت صحبة المتهم الثاني "طالب الثانوي الزراعي"، لمكان الجريمة، لإقامة العلاقة الغير شرعية، بينما توجه المتهم الأول لشراء "الحشيش المخدر، وزجاجة بيرة"، وعند توجهه إليهما لإقامة علاقة غير شرعية مع المجني عليها، رفضت لشعورها بالإجهاد والتعب، بعد إقامة علاقة غير شرعية مع المتهم الثاني.

وواصلت التحقيقات، أنه نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بكسر زجاجة البيرة، وطعن بها الفتاه، محدثا إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وأودي بحياتها في الحال.

وحصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المتهمين بقتل فتاة ليل داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وتبين أنهما كلا من فارس.أ.س، الشهير بـ "مشمش"، 20 سنة، استورجي، ومقيم بشارع مستشفي الصدر بمنطقة العمرانية، وأحمد.ه.ي، 17 سنة، طالب ثانوي زراعي ومقيم بشارع صبحي المحامي بالعمرانية.

ونجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية وملقاه داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة العمرانية وتبين أن شخص وراء قتلها بعد رفضها إقامة علاقة جنسية معه، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، داخل شقة سكنية بإحدى العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة فتاة مجهولة الهوية، عمرها حوالي 25 سنة، مصابة بجرح قطعي بمنطقة الرقبة، وتبين أن الشقة المعثور على جثتها بداخلها، مغلقة منذ عامين، ولا يوجد بها أي أشخاص، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن أحد قاطني الشقة المقابلة للشقة محل الجريمة، هو من اكتشف الواقعة، حال ذهابه لصلاة الخليج 365.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن الجار تلاحظ له أن باب الشقة مفتوحا، ويوجد آثار دماء على الأرض، ما أثار اندهاشه، لأن الشقة مالك شخص يدعى دسوقي، ومغلقة منذ عامين، وبتوجه للشقة عثر على جثة الفتاة، فأبلغ الشرطة.

وأشار المصدر، أن كاميرات المراقبة رصدت صعود المجني عليها للعقار محل الجريمة صحبة المتهمين، كما توصلت التحريات إلى أن الشخصين صعدا العقار محل الجريمة في وقت سابق، ويوم الجريمة نشبت مشاجرة بين المتهمين والمجني عليها، بسبب الخلاف على وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليها والمتهم الأول، وتخلص منها بقتلها.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، لكشف ملابسات الجريمة تم التوصل لهوية المتهمين، اللذين رصدتهما كاميرات المراقبة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد نجيب والنقيب عصام الشناوي معاوني مباحث القسم، من القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.