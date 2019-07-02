مصر | نشرة مرور "الخليج 365".. كثافات أعلى كوبري 6 أكتوبر والأوتوستراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365".. كثافات أعلى كوبري 6 أكتوبر والأوتوستراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظمت الحركة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، فيما ظهرت كثافات مرورية عالية بشارع البحر الأعظم، شارع الهرم، كوبري 15 مايو، كوبري 6 اكتوبر، كورنيش النيل، مدينة نصر،مصر الجديدة، المهندسين، شارع السودان، محور صلاح سالم، وقت الذروة، وسط إنتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخري.

محور الأوستراد

ظهرت كثافات مرورية عالية أعلى محور الاوستراد في التجاه القادم من طريق مدينة نصر إلى كوبري 6 اكتوبر، ومن كوبري 6 اكتوبر إلى القلعة، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 اكتوبرإلى مدينة نصر، وإنتظمت حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الإتجاه المعاكس، وتبين وجود تكدسات مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والإتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

تباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وظهرت كثافات مرورية عالية في الإتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وتبين تكدس حركة السيارات بشارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الإتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، وتكدست الحركة المرورية من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وإنتظمت حركة السيارات في الإتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والإتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنييب، كما تبين وجود سيولة مرورية من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتي المحور، وتبين إنتظام الحركة المرورية، من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

شارعي الهرم وفيصل

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شهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الإتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطأ حركة السيارات بشارع فيصل في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والإتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

ظهرت كثافات مرورية عالية بمحور صلاح سالم في الإتجاه القادم من كوبري 6 اكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الإتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 اكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوستراد، والعكس من محور الأوستراد إلى ميدان رمسيس، وانتظمت حركة السيارات من محطة مصر إلى غمرة.

كوبري 15 مايو

ظهرت كثافات مرورية عالية أعلى كوبري 15 مايو في الإتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وتكدست الحركة المرورية في الإتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وإنتظمت حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بشارع مراد في الإتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا الي الشيراتون، ومن الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.