مصر | "مكنش بياخد باله".. اعترفات المتهمين بسرقة محل القماش بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكنش بياخد باله".. اعترفات المتهمين بسرقة محل القماش بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف عامل بتزعمه عصابة من 4 أفراد وقيامه بسرقة الأقمشة بمنطقة الجمالية، وذلك بعد أن قام رجال مباحث قسم الجمالية بإلقاء القبض عليه، وباقي أفراد العصابة، وتم تحرير جميع اعترافات المتهمين وإخطار اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة.

واعترف المتهم، أمام العميد حاتم الببياني رئيس قطاع غرب بسرقتهم للمفروشات، وذلك لاحتياجه إلى المال للإنفاق على أسرته، موضحا أنه قام بعملية السرقة عدة مرات، دون أن يلاحظ صاحب المخزن سرقته، حيث قال: "صاحب المخزن مكنش بياخد باله، كان بيسأل، بس كل حاجة نقوله تمام".

وتعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور في القبض على 5 عمال لسرقتهم محل أقمشة في الجمالية.

Advertisements

وأثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط 5 عمال – أحدهم مقيم بمحافظة المنيا والآخرين مقيمين بمحافظة بنى سويف، وبحوزتهم (6 أتواب من الأقمشة - مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف إثنين منهما بسرقة الأقمشة من داخل المخزن محل عملهما بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستعانا بباقي المتهمين لنقل المسروقات، وأقرا بأن المبلغ المالي من متحصلات وقائع سرقة سابقة بذات الإسلوب.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء باعتراف المتهمين، وأشارا إلى عدم علمهما بأن الأقمشة المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة، حيث أقر مدير المخزن بمعرفته للمضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وأكد أنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.