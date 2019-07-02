مصر | السيطرة على حريق شب داخل مصنع في الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل مصنع في الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع رجال الحماية المدنية بالقاهرة، إخماد حريق شب بمخلفات داخل مصنع في الوايلي، دون وقوع إصابات، وتم الدفع بعربات إطفاء مزودة، بخزنات مياه، ومواد كيميائية لإطفاء الحريق، وتم إخطار اللواء جمال حلاوة مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى المصانع في الوايلي، وأمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بـالدفع بـ٥ سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وجارٍ المعاينة تحت إشراف العقيد وائل شرارة نائب مأمور الوايلي.