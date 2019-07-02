مصر | بـ"سلاح ناري".. ضبط عاطل أثناء سرقته طالبا في الزيتون

وتعود البداية عندما تبلغ لشرطة النجدة بوجود شخص يحوز سلاح ناري بشارع محطة القبة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتمكنت على الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وتمكنت من ضبطه (عاطل - سن27 - مقيم دائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم ).

وبالفحص تبين قيام المذكور بمحاولة سرقة (طالب - مقيم بدائرة القسم، طالبة - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال إستقلالهما سيارة ملاكى "قيادة الأول وملك والده" بدائرة قسم شرطة النزهة.. حيث فوجئا بدخول المتهم للسيارة من الباب الخلفى، وتهديدهما بإستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزته، وطلب منهما دفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهما، فطلب الأول منه التوجه صحبته لمحل إقامته بدائرة القسم لإحضار المبلغ المالى، وعقب وصولهما إستغاثا بالأهالى، حيث تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعه على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

