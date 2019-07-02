مصر | خلال بيعها بـ"ثمن بخس".. سقوط نقاش بمشغولات ذهبية مسروقة في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال بيعها بـ"ثمن بخس".. سقوط نقاش بمشغولات ذهبية مسروقة في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، القبض على نقاش بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة بالزيتون.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة الزيتون بقيادة الرائد أحمد صبري معاون المباحث من ضبط نقاش، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة، 4 دلايات) حال قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس بمنطقة الصاغة.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي) بأسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال نقاشة بمسكنها.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد.

وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.