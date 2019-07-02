مصر | دعوى قضائية ضد "يوتيوبر شهير" لإنكاره الجنة والنار والاستهزاء بيوم القيامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية ضد "يوتيوبر شهير" لإنكاره الجنة والنار والاستهزاء بيوم القيامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم، يطالبهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال قناة اليوتيوب الخاصة بالمدون شريف جابر وما ينشر فيها حيث إنها لم تتخذ تلك الإجراءات مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع.

وأوضح سعد، أن شريف جابر يقوم بنشر مجموعة من الفيديوهات يزدري فيها الدين الاسلامي والمسيحي، وكذلك الحض على الكراهية والعنف والتحريض على الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة، وينشرها علي اليوتيوب علي قناته الخاصة به والمعروفة باسمه.

وأشار، إلى أن المحتوى الإعلامي لهذه الفيديوهات تضمن مخالفات قانونية، حيث ورد فيها تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء بكل أركان الدين، وإنكار الجنة والنار والحساب، وكذلك سب الدين واستهزاء بيوم القيامة، واستهزاء بسؤال القبر والحساب.كما استهزاء بكلمة حسنة في الدين... إلى غير ذلك من السب والازدراء.

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وطالب سعد، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب القناة الخاصة بالمدعو شريف جابر الخاصة بهذه الفيديوهات وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) التي تعرض مقاطع الفيديوهات الخاصة به تحت مسميات مختلفة داخل مصر نظراً لما حوته من مخالفات قانونية وازدراء للأديان والتحريض على الأمن القومي المصري والتحريض على الفسق والفجور ودعم الشذوذ الجنسي.

وأكد المحامي، أن الجهات الثلاثة هي المخولة بنص القانون بحجب ظهور هذه الفيديوهات، وأن امتناعها عن عمل ذلك يعد مخالفة قانونية وتقاعس عن أداء العمل وفق ما نظمه القانون والدستور، مطالباً بسرعة حجب هذه الفديوهات.

وسبق وتقدم سعد بطالب إلى الجهة الإدارية بثلاثة وإنذارات على يد محضر لحثها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المخولة لها بموجب الدستور والقانون إلا أن هذه الإنذارات لم تحرك ساكناً لدى الجهة الإدارية.