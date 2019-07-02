مصر | ضبط 5 عمال لسرقتهم محل أقمشة في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 عمال لسرقتهم محل أقمشة في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور في القبض علي 5 عمال لسرقتهم محل أقمشة في الجمالية.

وأثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط 5 عمال – أحدهم مقيم بمحافظة المنيا والآخرين مقيمين بمحافظة بني سويف، وبحوزتهم (6 أتواب من الأقمشة - مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترف اثنين منهما بسرقة الأقمشة من داخل المخزن محل عملهما بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستعانا بباقي المتهمين لنقل المسروقات، وأقرا بأن المبلغ المالي من متحصلات وقائع سرقة سابقة بذات الأسلوب.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء باعتراف المتهمين، وأشارا إلى عدم علمهما بأن الأقمشة المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء مدير المخزن محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وأكد أنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.