مصر | بعد مطاردة مثيرة.. سقوط هارب من 3 أحكام إعدام و5 مؤبد بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مطاردة مثيرة.. سقوط هارب من 3 أحكام إعدام و5 مؤبد بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بلبيس، بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة "السحر والجمال".

والمتهم يبلغ من العمر 27 عامًا، مقيم بالحسنة شمال سيناء، سبق اتهامه في 7 قضايا؛ "قتل - سرقة بالإكراه - مخدرات - بلطجة - مقاومة سلطات"، ومحكوم عليه في 12 جناية، من بينها "3 أحكام بالإعدام - 5 بالمؤبد".

جاء ذلك أثناء محاولته الهرب من أحد التمركزات الأمنية بدائرة المركز، مستقلًا دراجة نارية بدون لوحات معدنية، حاملًا تحقيق شخصية يفيد "على غير الحقيقة" أنه (صاحب مزرعة دواجن - ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، ورخصة قيادة بذات الاسم) "غير خاصين به".