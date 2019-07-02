مصر | استمرار حبس تاجر عملة ضبط بحوزته 25 ألف ريال سعودي بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تاجر عملة ضبط بحوزته 25 ألف ريال سعودي بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته 25 ألف ريال سعودي، للاتجار بهم خارج السوق المصرفية.

وكشفت تحقيقات النيابة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة عابدين بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ويتخذ من منطقة وسط المدينة دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأشارت التحقيقات صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفر أحدها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 25 ألف ريال سعودى.

وحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة التى أمرت صدرت قرار بحبسه فى وقت سابق وتم التجديد.