أخبار مصر | "الأطباء" تخاطب النواب لضبط العلاقة الإيجارية بين العيادات وأصحاب العقارات‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تخاطب النواب لضبط العلاقة الإيجارية بين العيادات وأصحاب العقارات‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع اصحاب العقارات فى ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وهو ماسيؤدى إلى طرد عشرات الالاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدى لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى وهو مايترتب عليه الحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة أرتفاع تكاليف تحويلها من إيجار الى تمليك.

وجاء في نص الخطاب:

بالاشارة لموافقة لجنة الاسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات المعدل سنة 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن ليتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الاشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون

Advertisements

وبالاشارة لان حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضي بعدم دستورية البند الخاص بايجار الاماكن المؤجرة لغير السكني للاشخاص الاعتبارية في قانون الايجارات المذكور، وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستاجر او اول وريث له مارس النشاط، وليس له هذه القدرة علي استرداد الوحده المؤجرة الي الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود ابدية للعلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا.

وأضاف، بالاشارة لان قرار لجنة الاسكان بالموافقة علي مشروع الحكومة بتعديل القانون مع اضافة الاشخاص الطبيعين للتعديل سيؤدي بالضرورة لطرد عشرات الالاف من الاطباء من عيادتهم الخاصة، مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وازمات مالية نتيجة الى اضطرارهم لنقل عيادتهم لاماكن اخري، ومما قد يترتب عليه ايضا الحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعه لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من ايجار الى تمليك.

لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة علي الاشخاص الطبيعين فقط وليس علي الاشخاص الاعتباريين.

ولتحري العدالة نقترح علي مجلس النواب زيادة القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للاشخاص الطبيعين تدريجيا حتي تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ علي استمرار العلاقة الايجارية.