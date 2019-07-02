أخبار مصر | برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول تردي أوضاع مباني المحاكم المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول تردي أوضاع مباني المحاكم المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم، بشأن تردي أوضاع مباني المحاكم المصرية.

وأشار "فؤاد" في سؤاله إلى تردي أوضاع مباني المحاكم المصرية، ووصولها إلى حالة يرثى لها، ما بين مباني تدهورت حالتها وعفا عليها الزمن، وأثاث متهالكة غير صالحة للإستخدام، مضيفا أن هناك العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفين المحاكم، والمرتادين من المواطنين المتقاضين، يعانون أشد العناء من هذا التردي والإهمال الشديد بهذه الأبنية، مما أصبح يشكل عائق كبير على أداء عملهم، مؤكدًا أن القضاء المصري هو أحد أهم أركان الدولة المصرية، ومن هذا المنطلق ينبع الاهتمام بتطوير القضاء، فهو واجب على كل أعضاء البرلمان المصري، لافتا إلي تلقيه العديد من شكاوى المواطنين والمحامين حول حال أبنية المحاكم.

وتساءل "فؤاد":" ما هو موقف وزارة العدل مما ألت إليه مباني المحاكم المصرية؟، وما هي خطتها الموضوعة لتطوير مباني المحاكم؟، كما تساءل "فؤاد" قائلا:" أين دور صندوق تطوير مباني المحاكم من هذا التردي؟، مؤكدًا أنه يدرك أن وزير العدل ربما لا يحب الظهور الإعلامي، ولا التصريحات ومكاشفة المواطنين بجهود وزارته في معالجة هذه القضايا، على الرغم من أن أرض الواقع تعج بالعديد من المشكلات، التي لا تجد من يسعى لحلها، ولا يبدو أيضا أن الوزير لديه خطة واضحة المعالم لحلها.

وقال "فؤاد" أن التساؤل مرفق طيه صور من داخل عدة محاكم لتبيان حالة التردي المفجعة، مطالبا بأن يكون الرد كتابة، وموافاة المجلس بالحقائق كاملة.