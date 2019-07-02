أخبار مصر | رئيس الغد يشكل لجنة لتدريب وتثقيف مُرشحي المجالس النيابية والمحلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الغد يشكل لجنة لتدريب وتثقيف مُرشحي المجالس النيابية والمحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية للتدريب وللتثقيف لمرشحي حزب الغد للمجالس النيابيه والمحليه القادمه برئاسة عادل عصمت نائب رئيس الغد للتدريب والتثقيف وعضويه كل من:"الدكتور عادل مختار (خبير التخطيط العمراني)، الدكتور طارق عبد الحي (خبير التنميه البشريه)، الدكتور ايمن حسن (الخبير المصرفي)، المستشار سمير عبد العظيم (الخبير القانوني)، اللواء اركان حرب عبد اللطيف الفحل (الخبير في الدفاع والامن القومي)، اللواء صبري الجنزوري (الخبير الامني)، محمد امام عبد العزيز (الخبير الاقتصادي)، احمد فريد (الخبير السياحي)، الدكتور احمد موسي.

وتضم اللجنة أيضا مجموعه من الاداريين والفنيين المساعدين للتنفيذ:"سيد عبد الله، عمر كشك، وليد صقر، سيد بيومي، بطرس عياد، عبير العريان"

وتم تكليف اللجنه بمهمة تحديد الاحتياجات التدريبيه للمرشحين والاعداد والتجهيز لعقد الدورات التدريبيه لمرشحي المجالس النيابيه والمحليه للحزب، وكذلك اعضاء الامانه العامه للحزب علي مستوي الجمهوريه ولجان الشباب والمرأه، وتجهيز المادة العلميه مكتوبه ومطبوعه وتوفيرها للدارسين مع عمل عرض (بور بوينت) لكل محاضره.

وتركز موضوعات التدريب علي تاريخ الحركه الوطنيه المصريه منذ بدايه تشكلها في عهد محمد علي وارهاصات تأسيس الدوله الحديثه والتوعيه الدستوريه مع شرح وافي لتاريخ الدساتير المصريه وتاريخ الاحزاب المصريه ونشأة البرلمان في مصر والتوعيه القانونيه لقانون مباشره الحقوق السياسيه والقوانين الخاصه بالبرلمان والمحليات والاحزاب ولائحه البرلمان والمفاهيم المعرفيه الاقتصاديه والسياسيه الاساسيه، وشرح وافي لمشروع الموازنه العامه، ولكيفيه كتابه الخطاب السياسي وكيفيه اصدار البيانات السياسيه للناخبيين ولكيفيه اعداد الحملات الانتخابيه وادارتها، وكيفيه استهداف الناخبين وكيفيه التخطيط الاستراتيجي واساسيات علم الاداره الحديثه والتوعيه بموضوعات الفلسفه السياسيه بالاضافه الي التوعيه بالامن القومي ثوابته ومتغيراته ومصالح مصر الحيويه وتحدياته الانيه والامن الداخلي ومحدداته بالاضافه الي موضوعات تنميه بشريه يحتاجها المتدربون لتنميه مهاراتهم الشخصيه.

وتعقد اختبارات تحريريه في نهايه كل دوره تدريبيه ويتطلب لاجتيازها حصول الدارس علي ٧٠٪؜ علي الاقل من اجمالي الدرجات ‏ويتسلم الدارسين شهادات الاجتياز من رئيس الحزب في نهايه كل دوره.