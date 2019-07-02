أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يستقبل قيادات مركز الصين لدراسات العالم المعاصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يستقبل قيادات مركز الصين لدراسات العالم المعاصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وفدًا رفيع المستوى من مركز الصين لدراسات العالم المعاصر ومسؤولين بالحزب الشيوعي الصيني (الحاكم).

وضم وفد الزيارة تشنغ دونغ تشاو، نائب مدير الشعبة والباحث المشارك في مركز الصين لدراسات العالم المعاصر، الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفو دا غانغ، مستشار نائب مدير عام المستوى وباحث مركز الصين لدراسات العالم المعاصر، الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يو مي، باحثة مساعدة في مركز الصين لدراسات العالم المعاصر، الإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وليو يونغ المستشار السياسي للسفارة الصينية بالقاهرة.

وناقش الأجتماع العلاقة الوطيدة بين الصين ومصر علي كافة المستويات والأصعدة تاريخيا واقتصاديا وغيرها، والتواصل والصداقة بين حزبي المصريين الأحرار والشيوعي الصيني وثراء التبادل الثقافي والمعرفي، ودعم الحزب لمشروع الحزام والطريق الذى اعتبره رئيس المصريين الأحرار هدية الصين للعالم.

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وتناول الحديث عن الطفره فى الصين الشعبية فى المجال التكنولوجي وبات لها افكارها الخاصة التى آدت للنهوض الملحوظ واوجدت مكانًا مرموق فى الخريطة الاقتصادية العالمية؛ وشدد رئيس المصريين الأحرار على اهمية تعدد الأقطاب الاقتصادية وعدم هيمنة منفردة لقطب اوحد.

وتبادل اللقاءا الحديث عن مكانة مصر علي المستوي الإقليمي والدولي وخطواتها الرائدة فى تحقيق التنمية المستدامة وادخال التكنولوجيا كعنصر اساسي فى النهوض والبناء، ولاسيما اهمية مصر افريقيا وعربيا باعتبارها بوابة افريقيا وقلب الوطن العربي، وتزايد فرص الاستثمار بها وسط مناخ ملائم ومؤهل للاستفادة المتبادلة.

وفى ختام اللقاء اثني الوفد الصيني علي الصداقة المتبادلة مع حزب المصريين الأحرار وافكارة المثمرة من خلال قيادته الرشيدة وصاحبة الرؤية الثاقبة، وقدم الوفد هدية تذكارية للدكتور عصام خليل، مؤكدين على توطيد العلاقة وجسور التعاون المشترك ونتائجها المثمرة.