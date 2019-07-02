أخبار مصر | "خريجي الأزهر" بليبيا تطلق حملة "طفل وطني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" بليبيا تطلق حملة "طفل وطني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا، حملة "طفل وطني" والتي تهدف لتنمية حب الوطن في نفس الطفل الليبي وترسيخ الوسطية والاعتدال وتحصينه من الأفكار الهدّامة.

وأكد أكرم الجراري، رئيس فرع المنظمة بليبيا، أن تربية النشء على حب الوطن من المعاني السامية التي يجب أن يُعتنَى بها، مشيراً إلى أنه علينا تعزيز ثقافة الانتماء لدى الأطفال بنقل المفاهيم الوطنية لهم، وبث الوعي بتاريخ وطنهم وإنجازاته، وتثقيفهم بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن.

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وأشار "الجراري" إلى أنه يتم خلال الورش توزيع أعداد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة، والتي تستهدف التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة لتعريفهم بتاريخ بلدهم، وتاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الفكر الوسطي للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوسهم.

وتُقَام فعاليات الحملة بمدينة القرضة الشاطئ بالجنوب الليبي, ويحضرها عدد من الأطفال من مختلف الأنحاء الليبية.