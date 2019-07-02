أخبار مصر | "الحجار" لمتدربي إثيوبيا: المتطرفون أهملوا علم الوسائل فاصطدموا بالنصوص الشرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحجار" لمتدربي إثيوبيا: المتطرفون أهملوا علم الوسائل فاصطدموا بالنصوص الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، محاضرة للأئمة الأثيوبين الذين يتلقون تدريباً مكثفاً بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، حيث تعرض للمشكلات التي يقع فيها المتشددون.

وأكد "الحجار" أن العلم الشرعي، في حد ذاته هدفه هو ترقي سلوك الإنسان ويساعده على نضجه وبناء عقله وتفتحه وأن يكون ناظراً للكون نظرة حسنة لا مظلمة قبيحة فيرى الخير في البشر ويمد يد العون لهم حتى يصل لطريق الله الصحيح فبذلك تبنى الأمم والحضارات وتعمر الأكوان.

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وقال إن الجماعات المتشددة أهملت أصلاً من أصول فهم النصوص الشرعية وهو مايسمى بعلم الوسائل حيث لم يدرسوه من قريب أو بعيد لأن علم الوسائل من أهم العلوم التى تعين الباحث على فهم النص فهماً صحيحاً فضلا عن أن للوسائل أهمية بالغة لا تقل عن أهمية المقاصد، إذ أنها هي الموصلة والمحققة لها، مما أدى إلى حدوث خلط عند هذه الجماعات فاصطدموا بالنصوص الشرعية، وكان هذا الخلط هو من أهم الأسباب التى اقحمت أمثال هؤلاء في براثن التطرف فالذى يبدأ بداية خاطئة لابد أن ينتهى إلى نهاية خاطئة وهذا ما حدث لهؤلاء المتشددين الذين لم يجلسوا إلى عالم متخصص بل اعتمدوا فى فهمهم للنصوص على أراء منحرفة.

ودعا "الحجار" أمثال هؤلاء أن يتلقوا العلم الصحيح من أهل التخصص الذين يبنون عقول طلابهم على خريطة علمية شرعية سليمة تؤهلهم للبحث والتعلم الصحيح وهو ما يجعلهم متمكنين من أدوات بحثهم الصحيح فإذا فعلوا ذلك يصلوا إلى الصواب الذي يبنى الأمم والحضارات.