أخبار مصر | مصر تُدين استهداف الحوثي لمطار أبها الدولي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تُدين استهداف الحوثي لمطار أبها الدولي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على مطار أبها الدولي في جنوب المملكة العربية السعودية بواسطة طائرة مسيّرة، مما أسفر عن إصابة 9 مدنيين.

وأعرب البيان عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكداً على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.