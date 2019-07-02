أخبار مصر | براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة لجميع المؤهلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة لجميع المؤهلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل جديدة، بأحد المطاعم بمنطقة التجمع الخامس، بشرط لا يزيد سن المتقدم عن 50 عامًا، فضلًا عن قبول جميع المؤهلات.

وتتضمن النشرة اليومية للوظائف التابعة للقوي العاملة، بطلب 50 مندوب توصيل من سن 18 إلى 50 عام، براتب 5000 آلاف جنيه.

كما تتضمن الوظائف المتاحة أيضا، 50 فريق عمل من الجنسين براتب 2500 جنيه، ويشترط السن من 18 لـ40 عام.

وتتميز الوظائف بتوفير سكن للمغتربين، وتوفير واجبات وتأمين صحي واجتماعي وفرص للترقية في العمل.

وعلى من يرغب في التواصل يتصل علي المدير المسئول الأستاذ عادل شهاب 01006157733 0102321220.

