أخبار مصر | المرأة العاملة بـ"المصرية للاتصالات" تنظم احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرأة العاملة بـ"المصرية للاتصالات" تنظم احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، برئاسة إبراهيم هيكل، ندوة للمرأة العاملة بقطاع الاتصالات احتفالا بثورة 30 يونيو وإيمانا بدور المرأة المصرية في نجاح ثورة يونيو.

حضر الندوة اللواء مقاتل محمد عبد العظيم عبد الرحمن أحد مقاتلي حرب 73 واحد قادة القوات المسلحة ورئيس ومؤسس الحزب الجمهوري المصري واللواء دكتور يونس السبكي مستشار وزير الدفاع.

وكان في استقبالهم في مقر النقابة إبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، وعوض عنتر أمين عام النقابة، وقيادات العمل النقابي، والمرأة المصرية العاملة بالاتصالات.

وأشاد "عنتر" بدور القوات المسلحة في حفظ الأمن والحفاظ علي البلاد من شر جماعات الشر التي أرادت إسقاط الدولة المصرية.

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ومن جهته أكد ابراهيم هيكل، أن الجيش والشرطة والشعب معا ويد بيد للانتصار على الإرهاب فمصر ستنصر رغم أنف الحاقدين وستبنى بسواعد أبنائها.

فيما قام اللواء محمد عبد العظيم بتوجيه التحية للشعب المصري الذي أثبت للعالم كله أن صاحب إرادة قوية وقادر على الوقوف أمام جماعات الشر فكانت ثورة يونيو التي كتب لها النصر بشجاعة شعب مصر العظيم.

وأكد اللواء يونس السبكي، أنه لولا هذا الثورة لكانت مصر والمصريين في الهويه لقدر الله ولكن مصر تبقي بشعبها وجيشها ودائما، مطالبًا بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء ووجهة التحية لشهداء الوطن وجنودنا المحاربين بسيناء وللقائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور المرأة المصرية في كل العصور التي مرت بها الدولة.