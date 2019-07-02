أخبار مصر | السفير المصري بالخرطوم يلتقي قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير المصري بالخرطوم يلتقي قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى حسام عيسى السفير المصري بالخرطوم في الأول من يوليو 2019 السفير إبراهيم طه أيوب، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك في إطار الاتصالات المصرية مع كافة القوى السياسية والحزبية السودانية.

وأكد السفير خلال المقابلة على وقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، وحرصها على التواصل مع كافة ممثلي الشعب السوداني بمختلف أطيافه وإنتماءاته بهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في السودان الشقيق.

وأوضح السفير أن مصر لن تألو جهدا لتحقيق هذه المهمة، والتي لن تتأتى إلا بالجهود المخلصة للقيادات السودانية، بما يحقق آمال ورغبات الشعب السوداني العظيم دون تدخل أو وصاية من أحد.

ومن جانبه، تناول السفير إبراهيم طه أيوب التطورات الخاصة بالمفاوضات الجارية حاليا بشأن المبادرة الأفريقية الإثيوبية الخاصة بترتيبات تسليم السلطة لحكومة مدنية وهياكل الفترة الانتقالية، حيث أكد على تجاوز أغلب الخلافات بين الجانبين وقرب التوصل لاتفاق بينهما، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق وأهداف ثورته العظيمة.