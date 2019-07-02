أخبار مصر | "البيطريين" تدين تعذيب الجمال بسوق برقاش وتطالب بتفعيل القرارات الوزارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تدين تعذيب الجمال بسوق برقاش وتطالب بتفعيل القرارات الوزارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، ما تتعرض لها الجمال فى سوق برقاش بالجيزة من التعذيب والمعاملة السيئة من التجار، والتى وصلت لاصابة الجمال بجروح شديد فى الوجه وباقي أنحاء الجسد والذعر الشديد من التجار والعاملين معهم.

وأشار إلى أن تلك الأعمال لا تقرها الإنسانية ولا الأديان السماوية ولا الأخلاق، وتتنافى مع الرحمة مع الحيوان التى تعلمناها دينيا وأخلاقيا كما ان ثقافة الشعب المصرى بعيدة تمام عن هذا العنف والتعذيب، وهذه الاعمال الفردية تعرضنا وسمعة بلادنا للنيل ممن يكرهون وطننا بالخارج، مطالبا بتفعيل قانون الزراعه رقم ٥٣لسنة ١٩٦٦ ولائحته التنفيذيه ٣٥ لسنة ١٩٦٧وجميع القرارات الوزاريه الخاصه بمنع استعمال القسوة مع الحيوان.

Advertisements

وأوضح أن الصور والفيديوهات التى تم تصويرها وانتشرت بوسائل التواصل الاجتماعى لا تعبر عن شعبنا ولا أخلاقنا، فرأينا الضرب الشديد وصراخ الجمال والذعر الذى تعيشه والمعاملة غير الانسانية من بعض هؤلاء التجار، والمنظر السىء يتكرر يوميا امام المارة بهذا السوق.

وثمن "الحسيني" الدور الكبير الذي قام به د. اشرف إسماعيل وكيل وزارة الطب البيطرى بالجيزة ومدير ادارة الطب الوقائى، ومتابعة هذه المشكلة بعد انتشارها على السوشيال ميديا، ونزولهم للسوق واخذ التعهدات على التجار بعدم تكرار تلك المشاهد وان تكون المعاملة جيدة مع تلك الحيوانات.

وطالب "الحسيني" بحملات مستمرة من الطب البيطرى بالجيزة وكل المسئولين على هذا السوق لضمان عدم عودة تلك الافعال المشينة.