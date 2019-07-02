أخبار مصر | "100 مليون صحة" تدعو سيدات مصر للكشف المبكر عن أورام الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "100 مليون صحة" تدعو سيدات مصر للكشف المبكر عن أورام الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت مبادرة 100 مليون صحة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، سيدات مصر للذهاب إلى الوحدات الصحية للكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي "صحة المرأة" والتي بدأت أمس الأثنين 1 يوليو في 9 محافظات كمرحلة أولى، هي الإسكندرية، بورسعيد، البحيرة، القليوبية، دمياط، الفيوم، جنوب سيناء، أسيوط، مرسى مطروح.

وقالت حملة 100 مليون صحة على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "علشان اكتشاف أي مرض بدري بيوفر مشوار طويل من العلاج، مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وفرت لك الفرصة دي، وهتلف كل المحافظات وتجيلك لحد عندك علشان تكشف وتطمن على كل ستات مصر من السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي والكشف والعلاج بالمجان.

وأعلنت الحملة كيفية التوصل لأقرب وحدة صحية يمكن الكشف من خلالها عن طريق الموقع: http:100millionseha.eg أو من خلال الاتصال على الخط الساخن: 15335.