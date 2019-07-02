أخبار مصر | حصاد مشاركة "السيسي" في قمة مجموعة العشرين باليابان (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مشاركة "السيسي" في قمة مجموعة العشرين باليابان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل الرئيس السيسي، مشاركته في قمة العشرين باليابان، بعقد مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"، وذلك بحضور وفدي البلدين.

كما شارك الرئيس، في قمة إفريقية تنسيقية مصغرة جمعت إلى جانبه كلاً من سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، والرئيس السنغالي ماكي سال، تلتها القمة الإفريقية الصينية تعزيزًا للتعاون بين الصين وإفريقيا.

وجاءت لقاءات الرئيس مع عدد من القادة والمسئولين لبحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيارة شهدت نشاطا مكثفا من أجل آفاق أرحب للتعاون والشراكة مع مختلف دول العالم، لينعكس صداها على وطننا مصر وقارتنا الإفريقية.