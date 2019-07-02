أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على تواجد رؤساء الأحياء بالشوارع والمرور الميداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على تواجد رؤساء الأحياء بالشوارع والمرور الميداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها وعدم السماح بأي إشغالات أو مخالفات ومتابعة حالة النظافة، والتأكد من قيام الشركات والمتعهدين بالأعمال المنوطة بهم على أعلى مستوى ووضع إلية عمل لمتابعة منظومة النظافة بالحى من خلال المساعدين ورئيس فرع الهيئة بالحى وموظف الرصد لتغطية الحى بالكامل يوميًا صباحا ومساءا ومخاطبة رئيس هيئه النظافة لفسخ التعاقد فورا مع أى متعهد قام بالتقصير فى مهام عمله ومسئولياته.

وأكد المحافظ على اللواء عادل ابو حديد رئيس الهيئة بحصر كامل لكافة معدات النظافة المعطلة وإصلاحها فورًا، وإعادة توظيفها بالشكل المناسب وتوزيعها على الأحياء طبقا لاحتياجات كل حي.

كما شدد المحافظ التنبيه على سائقي سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء مشمع أعلى السيارة وغلقها بإحكام، وفى حالة ضبط أي سيارة بدون مشمع يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء فى حالة التكرار.

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وأكد المحافظ على ضرورة وضع نقاط مراقبة أمنية بالمقالب التي تم غلقها بالقاهرة (السلام والوفاء والأمل والطوب الرملي)، وعدم السماح قطعيًا بإلقاء أى مخلفات بها وتوجيه السيارات المحملة للتوجه إلي مقلبي العبور أو 15 مايو.

وأشار المحافظ الى أهمية مشاركة المواطنين، فى الحفاظ على ما يتم من مجهودات فى رفع المخلفات، وذلك بزيادة الوعي لديهم بأهمية النظافة من خلال مشاركة المجتمع المدني ممثلا فى جمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية وشباب كل حى.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الاحياء بحضور السادة نواب المحافظ واللواء محمد حنفى السكرتير العام ومصطفى عبدا لعزيز السكرتير العام المساعد واللواء عادل أبو حديد رئيس هينة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.

