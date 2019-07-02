أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على تواجد رؤساء الأحياء بالشوارع والمرور الميداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على تواجد رؤساء الأحياء بالشوارع والمرور الميداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المحافظ على اللواء عادل ابو حديد رئيس الهيئة بحصر كامل لكافة معدات النظافة المعطلة وإصلاحها فورًا، وإعادة توظيفها بالشكل المناسب وتوزيعها على الأحياء طبقا لاحتياجات كل حي.
كما شدد المحافظ التنبيه على سائقي سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء مشمع أعلى السيارة وغلقها بإحكام، وفى حالة ضبط أي سيارة بدون مشمع يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء فى حالة التكرار.
وأكد المحافظ على ضرورة وضع نقاط مراقبة أمنية بالمقالب التي تم غلقها بالقاهرة (السلام والوفاء والأمل والطوب الرملي)، وعدم السماح قطعيًا بإلقاء أى مخلفات بها وتوجيه السيارات المحملة للتوجه إلي مقلبي العبور أو 15 مايو.
وأشار المحافظ الى أهمية مشاركة المواطنين، فى الحفاظ على ما يتم من مجهودات فى رفع المخلفات، وذلك بزيادة الوعي لديهم بأهمية النظافة من خلال مشاركة المجتمع المدني ممثلا فى جمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية وشباب كل حى.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الاحياء بحضور السادة نواب المحافظ واللواء محمد حنفى السكرتير العام ومصطفى عبدا لعزيز السكرتير العام المساعد واللواء عادل أبو حديد رئيس هينة نظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.