أخبار مصر | مبادرة صحة المرأة تكشف سبل الوقاية من سرطان الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة صحة المرأة تكشف سبل الوقاية من سرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفيما يلي 7 عوامل أساسية للوقاية من سرطان الثدي:
1- تعرفي على عوامل الخطورة لديك
2- قومي بالفحص الذاتي كل شهر
3- استشيري الطبيب إذا لاحظت أي تغير في الثدي
4- اتبعي خيارات وعادات صحية
5- حافظي على وزن صحي
6- مارسي رياضة المشي
7- قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن.
كما استعرضت المبادرة، عبر موقعها الإلكتروني، كيفية الفحص الذاتي للثدي بالمنزل، في 4 خطوات، كالتالي:
الخطوة الأولى: قومى بالفحص أمام المرآة وانتي ثابتة
الخطوة الثانية: قومي بالفحص أمام المرآة ارفعي يديك لأعلى
الخطوة الثالثة: قومي بفحص أمام المرآة عن أي تغيرات بحلمة الثدي
الخطوة الرابعة: استلقي على السرير وقومي بإجراء الفحص التالي
الخطوة الخامسة: الفحص أثناء الاستحمام