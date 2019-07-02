أخبار مصر | مبادرة صحة المرأة تكشف سبل الوقاية من سرطان الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة صحة المرأة تكشف سبل الوقاية من سرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مبادرة صحة المرأة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن سبل الوقاية من سرطان الثدي، تلك الحملة التي تُجرى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مستوى الجمهورية، من خلال 3 مراحل، بدأت في الأول من يوليو بـ9 محافظات.

وفيما يلي 7 عوامل أساسية للوقاية من سرطان الثدي:

1- تعرفي على عوامل الخطورة لديك

2- قومي بالفحص الذاتي كل شهر

3- استشيري الطبيب إذا لاحظت أي تغير في الثدي

4- اتبعي خيارات وعادات صحية

5- حافظي على وزن صحي

6- مارسي رياضة المشي

7- قومي بالرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

كما استعرضت المبادرة، عبر موقعها الإلكتروني، كيفية الفحص الذاتي للثدي بالمنزل، في 4 خطوات، كالتالي:

الخطوة الأولى: قومى بالفحص أمام المرآة وانتي ثابتة

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الخطوة الثانية: قومي بالفحص أمام المرآة ارفعي يديك لأعلى

الخطوة الثالثة: قومي بفحص أمام المرآة عن أي تغيرات بحلمة الثدي

الخطوة الرابعة: استلقي على السرير وقومي بإجراء الفحص التالي

الخطوة الخامسة: الفحص أثناء الاستحمام