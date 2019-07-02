أخبار مصر | محافظ الجيزة: تشميع عقار بالعمرانية وإخلاؤه من المواطنين خوفًا من سقوطه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تشميع عقار بالعمرانية وإخلاؤه من المواطنين خوفًا من سقوطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع العقار المتصدع بشارع المحولات بنطاق حي العمرانية، موجها بتنفيذ إخلاء إداري على الفور للعقار المتصدع وتشميعه حفاظًا على حياة المواطنين.

وأكد المحافظ على الاستعانة بلجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، لدراسة وضع العقار المتصدع والعقارات المحيطة به للوقوف على السلامة الإنشائية لهم لتجنب أي تداعيات بها.

ووجه راشد، ساكني العقار بالتعاون مع أجهزة حي العمرانية في إخلاء العقار وغلقه لحين الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة والتي تضمن سلامة العقار وعدم تأثيره على باقي العقارات المجاورة مؤكدًا أن تغاضى سكان العقار المتصدع عن إجراء الصيانات الدورية اللازمة له أدى إلى حدوث تصدع به مما يمثل خطرًا على السكان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.

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وحرص راشد على تفقد موقع حريق المركز التجارى ومنطقة الملاهى بشارع العريش بحى العمرانية، لمتابعة المجهودات التي تمت من قبل أجهزة الحماية المدنية والحي لإخماد الحريق وأعمال رفع المخلفات.

وأكد راشد على تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق ومراجعة أجهزة الحي للتراخيص وشروط الحماية المدنية بالمحال الموجودة في المنطقة بالكامل.

وأشار راشد انه تم الدفع بــ12 سيارة إطفاء من قبل أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، الذي نشب داخل 48 باكية و4 محلات بالمعرض، حيث تمت عمليات الإطفاء والتبريد على وجه السرعة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده موقع الحريق للتأكد من سلامه العقارات المحيطة بالموقع، حيث أكد أنه قد تم إصدار قرار غلق للباكيات والمحلات الموجودة بالمعرض قبل نشوب الحريق بها لعدم استيفائها اشتراطات الحماية المدنية وانتهاء مدة الترخيص الممنوح لها منذ عام 2017.