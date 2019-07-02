أخبار مصر | "العمل الدولية" تكرم متدربي برنامج "أبدأ مشروعك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العمل الدولية" تكرم متدربي برنامج "أبدأ مشروعك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر "مشاريع مصر" ومشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، "تشغيل الشباب في مصر" بالتعاون مع محافظة القليوبية أمس الاثنين، احتفالية تكريم ما يزيد عن 200 من المتدربين في برنامج "أبدأ مشروعك" من شباب محافظة القليوبية؛ والذي تمت إتاحته من خلال عدد من الدورات التدريبية التي تم تنظيمها في محافظة القليوبية خلال عام 2018.

وحضر الاحتفالية الدكتور علاء مرزوق- محافظ القليوبية، والسيد إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور رأفت عباس- رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن سعادته لإقامة هذه الاحتفالية بحضور عدد كبير من الشركاء من داخل المحافظة، بما يعكس قناعة كافة الشركاء والجهات المعنية بأهمية وجدوى البرنامج التدريبي "ابدأ مشروعك"؛ مشيرًا إلى أن دور الجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس يعمق من الأثر الايجابي لبرنامج "أبدأ مشروعك" فقط، بل ويزيد من فعاليته ومن قدرته على توليد فرص عمل لائقة للفتيات والشباب.

ودعا أوشلان كافة الشركاء إلى تنسيق وتوسيع نطاق العمل المشترك، انطلاقًا من البرنامج التدريبي "ابدأ مشروعك" لتعزيز وتطوير المناخ الاستثماري في محافظة القليوبية، ولتعظيم الاستفادة من الطاقات الكامنة في شباب المحافظة.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "تشغيل شباب مصر" الذي تموله الحكومة النرويجية، حيث أن برنامج "ابدأ مشروعكStart Your Business" يعد أحد أشهر الأدوات التدريبية التي طورتها منظمة العمل الدولية من أجل تنمية ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل.

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حيث يستهدف برنامج "أبدأ مشروعك" رواد الأعمال المحتملين ممن لديهم فكرة واضحة قابلة للتطبيق لمشروع تجاري، ولديهم الرغبة في المضي قدمًا لبدء هذا المشروع وتنفيذه.

كما أنه يساعد على انتقال العاملين في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي، ويقدم البرنامج مزيجًا من التدريب النظري والعمل الميداني إلى جانب استشارات ما بعد التدريب.

ومن جهته أكدت الأستاذة نشوى بلال مدير مشروع "تشغيل الشباب في مصر" أن الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في محافظة القليوبية قد تضمنت نحو 210 متدرب، قام نحو 50 منهم ببدء نشاطهم التجاري الرسمي، في حين يتجه نحو 40 آخرين إلى تسجيل نشاطهم التجاري بشكل رسمي.

وأضافت أن هذا البرنامج يتيح للمتدرب معارف وخبرات في مجال إدارة الأعمال بما يعينه بعد ذلك على إقامة مشروع تجاري يتسم بالفاعلية والاستدامة، مشيرة إلى أهمية توافر خدمات أخرى لترسيخ بيئة أعمال مواتية، من خلال دعم مقدمي الخدمات المالية وغير المالية، وبالتالي، تكتمل كافة العناصر اللازمة لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على النمو والاستدامة.