أخبار مصر | ننشر خطوات الفحص الذاتي في المنزل للكشف عن أورام الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطوات الفحص الذاتي في المنزل للكشف عن أورام الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت مبادرة "صحة المرأة" للكشف المبكر عن أورام الثدي، التابعة لوزراة الصحة والسكان، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حملة توعوية للتعريف بأمرض أورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي وسبل الوقاية.

واستعرضت المبادرة، عبر موقعها الإلكتروني، كيفية الفحص الذاتي للثدي بالمنزل، في 4 خطوات، كالتالي:

الخطوة الأولى: قومي بالفحص أمام المرآة وأنتي ثابتة

الخطوة الثانية: قومي بالفحص أمام المرآة ارفعي يديك لأعلى

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الخطوة الثالثة: قومي بفحص أمام المرآة عن أي تغيرات بحلمة الثدي

الخطوة الرابعة: استلقي على السرير وقومي بإجراء الفحص التالي

الخطوة الخامسة: الفحص أثناء الاستحمام