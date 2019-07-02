شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية توافق مبدئيًا على قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع آخر مقدم من النائب محمد وهب الله، ونواب آخرين في ذات الموضوع.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، البدء في مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل، بعقد جلسات صباحية ومسائية للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة، قبل فض دور الانعقاد الحالى.

وقال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إنها ستبدأ، الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في جلسات مكثفة صباحا ومساءا، وستواصل اللجنة انعقادها حتى الانتهاء من مشروع القانون.

وأضاف المراغى أن اللجنة تسعى لإنجاز مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالى، والذى أوشك على الانتهاء.

وأكد أن «هذا قانون مهم جدا، واللجنة تضعه على أولوياتها، لأنه يهم قطاع عريض من المواطنين، كما أن مجلس النواب والحكومة يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، حيث يهتم جميع النواب بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وينادون بضرورة إصداره، والحكومة تأخرت في إرساله بسبب الدراسة الاكتوارية التي استغرقت وقتا طويلا».

من جانبه، قال أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم عدد من المزايا الجديدة ويفض الاشتباك المالي الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، ويضع نظام جديدة لسداد الديون الموجودة طرف وزارة المالية والخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.

وشهد اجتماع اللجنة تأييدا كبيرا من جميع النواب لمشروع القانون، مؤكدين دعمهم لحقوق أصحاب المعاشات، وأشاروا إلى أن المشروع به إيجابيات كثيرة.

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ويهدف مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى توحيد نسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج)، والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك، والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة، وأخيراً تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

ويستهدف، كما جاء في النص المقدم من الحكومة، فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه، والمقسمة إلى 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019».

ويربط المشروع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

واستحدث المشروع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى.

كما وضع المشروع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

ويخفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم، وضم مشروع القانون صندوقى التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتبع وزير التضامن الاجتماعى، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب.

وينص المشروع على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.

وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدى لتكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقًا للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَى التضامن والمالية.