شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطبيقه رسميًا.. ماذا تعرف عن قانون التأمين الصحي الشامل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من محافظة بورسعيد، بدأت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، اليت أطلقتها الحكومة المصرية وذلك بشكل تجريبي لمدة شهرين بالتعاون مع عدد من الوزرات المتعددة.

-ماهي منظومة التأمين الصحي الشامل؟

- هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

-المنظومة تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

-تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

- تساهم في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

- ماهو الهدف من المنظومة؟

على لسان وزير المالية محمد معيط، فالمنظومة تهدفُ لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة. أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.

-كيف يتم العمل على تلك المنظومة؟

العمل يتم على عدة محاور بالتعاون بين وزارات الاتصالات، والصحة، والإنتاج الحربي، والمالية، ومحافظة بورسعيد، وبمشاركة كيانات طبية من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمستشفيات الجامعية.

-ماهي مراحل تطبيق القانون؟

يطبق القانون على 6 مراحل على مدار 15 عام بداية من 2018 حتى 2032، حيث تشمل:

- المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية».

-المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر».

- المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ».

- المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف».

- المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية».

-المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

-طرق تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل؟

- سيتم التقديم عن طريق «الكول سنتر».

- أو التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية (الوحدة الصحية أو المركز الطبي) التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى في حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة.

-ما هي الخدمات الطبية التي سيغطيها التأمين الصحي؟

تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل، جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبي المبدئي، ومرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.

واحتفظت وزارة الصحة والسكان، ببعض الخدمات الطبية التي لا تغطيها المنظومة الجديدة، ومنها التطعيمات الدورية للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة، بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.

ما شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديد؟

يشترط أن يكون المنتفع من قانون التأمين الصحي الشامل، مشتركاً في النظام ومسدداً للاشتراكات، وإذا لم يشترك أو تخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.

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هل سيتم إلغاء برامج العلاج على نفقة الدولة مع بداية تطبيق القانون؟

تدريجيا سيتم إلغاء العلاج المجاني، حيث يتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة في كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

هل تطبيق القانون إلزامي؟

القانون يلزم جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.

ما هي نسبة اشتراك الفرد في قانون التأمين الحالى؟

في القانون الجديد تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسؤول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة وباقى أفراد العائلة بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.

وماذا عن التحاليل والأشعة؟

ينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل، التابع للتأمين الصحى الجديد، وذلك بنسبة «مساهمات» رمزية، وقت إجراء الأشعة، لعمل «كنترول» في تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحيةمجانية حيث تجرى بدون أي مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.

ماهي الهيئات المسئولة عن تطبيق القانون؟

ينشأ 3 هيئات تكون معنية بتطبيق القانون الأولى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

ما دور وزارة الاتصالات في المنظومة الجديدة؟

على لسان عمرو طلعت وزير الاتصالات يتمثل دور الوزارة في:

تنفيذ البنية المعلوماتية لربط جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات ضوئية سريعة.

كما يجرى بناء المنظومة التأمينية لبيانات المواطنين بعد ادراجها.

محور التدريب والتوطين والتوعية لكافة العاملين في المنظومة وتغطية خدماتها.

ميكنة إنشاء سجل صحي متكامل لمواطني بورسعيد.

ميكنة المطالبات والتسويات المالية والتعاملات بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، وإدارة الشكاوى والتظلمات، وتوعية المواطنين بإمكانية التعامل مع المنظومة.

الرقابة على الخدمة بشكل مميكن للاطمئنان على جودتها.

ماهي مستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد؟

-مستشفيات التضامن، النساء والولادة، النصر للأطفال، الرمد، السلام ، الزهور، الحياة ببورفؤاد.

-وحدات طب الأسرة والرعاية الأسرية واللذين تم اعتماد عدد من الوحدات في الجودة من أجل إعادة التصميم وفقا للكود العالمي.