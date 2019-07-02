شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ونائب «الجايكا» يتفقدان المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة فايزة أبوالنجا رئيس مجلس أمناء جامعة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وماساكي نوكي السفير الياباني بالقاهرة، ونوريكي سوزوكي النائب الأول لهيئة التعاون الياباني بالقاهرة (جايكا)، والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية.

وشملت الجولة داخل المقر الجديد المقرر افتتاحه في سبتمبر المقبل، ويقام على ٢٠٠ فدان، عرض خاص من الشركة اليابانية حول تصميم الحرم الجامعي والمنشآت بما تتناسب مع الطبيعة التي تمزج بين الصحراوية والساحلية.

والمقر الجديد يتماشي مع النظام الياباني في إنشاء الجامعة بمواصفات صديقة للبيئة بحيث تسمح الهواء الطبيعي الانسياب داخل المباني بشكل طبيعي. وشملت المرحلة الأولى للمقر نفقًا خدميًّا بطول 1 كم، ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وخزانات للمياه، وغرفًا للتحكم، وبلغت نسبة التنفيذ فيه 100 % بتكلفة إجمالية مليار و238 مليون جنيه.

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وزير التعليم العالي وفايزة ابوالنجا والسفير الياباني ونائب الجايكا يتفقدون المقر الجديد للجامعة المصرية اليابانية

كما شملت المرحلة الثانية مركزًا للتميز، والمكتبة المركزية، ومبانى للكليات، وقاعات محاضرات، ومبنى خدمات للطلاب، ومبنى للإدارة، وبلغت نسبة التنفيذ 90% بتكلفة إجمالية أربعة مليارات و281 مليون جنيه.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة، اهتمام الجامعة بالأنشطة الرياضية والترفيهية، بجانب اهتمامها بالمستوى العلمي والبحثي لطلابها، وذلك بهدف تخريج طلاب متميزين، مشيدًا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم ملفات التعليم والصحة؛ باعتبارهما ركيزة أساسية في بناء الإنسان ونهضة المجتمع.

وأشاد الجوهري بجهود الحكومة المصرية في دعم الجامعة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنها قامت بتمويل بناء المقر الدائم والجديد للجامعة المقرر الانتهاء منه في غضون شهرين، منوهًا إلى ما تبذله الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جهود كبيرة؛ للانتهاء من تشييده، مؤكدًا أن هذا المقر قد صمم بشكل مميز ومحفز على الإبداع، وتقام مبانيه على مساحة ١٧٪؜ فقط من مساحة الحرم الجامعي البالغ ٢٠٠ فدان، وقد صمم بطريقة صديقة للبيئة، وبأحدث النظم والتقنيات العالمية الحديثة.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية اليابانية هي جامعة بحثية حكومية مصرية، أنشئت في إطار التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتهدف الجامعة إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة، وإنشاء مراكز التميز للأبحاث الأساسية والتطبيقية، التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية، وللجامعة إئتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية.