شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة استئناف القاهرة يعيد تشكيل المكتب الفنى والمتابعة بالمحكمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد، وعضوية كلا من المستشارين عاطف عبدالمنعم على نصر، وجمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال، على أن يباشر منصبه، اعتبارا من 12 أغسطس القادم.
كما ضم التشكيل، كلا من المستشارين محروس حلمي عبدالهادي أحمد، و محسن دردير، وعلى عمر، و محمد صبحي، و عبد الحكيم خليفة، و محمد سيف النصر محمد أحمد.
كما ضم القرار، كلا من المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوي وصلاح الدين محمد محمود زياد عضوي المكتب الفني والمتابعة لشمال القاهرة والمستشار أحمد هاني حسن أنور عضو المكتب الفني والمتابعة بمامورية القاهرة الجديدة والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر.
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