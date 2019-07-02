"أوقاف أسيوط" تجمع 80 صك أضحية وتعد بمضاعفة العدد عن العام الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أوقاف أسيوط، وصول مبيعات صكوك الأضاحى إلى 80 صك أضحية بقيمة 1800 جنيه للصك، مؤكدة أن المبيعات فردية لجمهور المساجد فى بداية عمل المشروع. قال الشيخ عاصم قبيصى، مدير مديرية أوقاف أسيوط، لـ"الخليج 365"، أن المشروع مبشر وهناك إقبال لكنه يتزايد قرب العيد حيث بدأ مبكرا لإشعار الجمهور بأجواء العيد وعمل الأضحية، وتذكرة الناس بسنة الأضحية، مضيفا نتوقع مضاعفة قيمة التبرع عن العام الماضى. Advertisements وأضاف قبيصى، أن مشروع الأضحية فيه الخير الكثير للمضحى ولمن تصله الأضحية وللمشرفين على المشروع حيث تصل الأضحية للمستحقين بينما يصل الأجر للمضحى والمشرف عليها، فى ظل مجانية الإشراف من قبل وزارة الأوقاف مع الإعلان عن التبرعات يوما بيوم.

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