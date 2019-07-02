شكرا لقرائتكم خبر عن رفض استلام 2020 طن قمح بسبب ارتفاع نسبة الشوائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية. Advertisements وكشف تقرير انتظام توريد القمح من المزارعين، رفض كميات تقرب من 2020 طنًا بسبب أنها أقماح قديمة من العام الماضى، وكذلك وجود نسبة شوائب كبيرة، ويجرىاستلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلى مع عدم تخزين أى أقماح محلية فى الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع،والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أى أقماح قديمة، وكذلك إمساك سجلات بالمواقع التخزينية معتمدة ومختومة من مديرية التموين المختصة وتحديد أمناء الشونومندوبين الأمن لكل موقع تخزينى قبل بداية موسم التوريد، مع حظر أن يكون أمين الموقع التخزينى ومندوب الأمن مسئولين عن أكثر من موقع تخزينى.

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