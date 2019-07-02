شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يبحث إعادة تشغيل مستشفى أول مايو مع رئيس الاتحاد العام لعمال مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جبالي المراغي، رئيس الإتحاد العام لعمال مصر، لمناقشة إعادة تشغيل مستشفى أول مايو بالمنشية ببنها، والتي تبلغ مساحتها ٨٥٠ متر، حيث تم إغلاقها منذ ثورة ٢٥ يناير، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وفتحى الدسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة، ونقيب نقابة النقل البرى.

وقال المحافظ، «إنه تم استعراض الإجراءات التي تمت لإعادة تجهيز المستشفى وتجديدها من الخارج، حيث أن المستشفى تخدم أعضاء النادي البري البالغ عددهم ستون ألف عضو».

وأكد أنه سيقوم بزيارتها لمعرفة ما تحتاجه لكي يتم إعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن، حيث أنها لن تختصر الخدمة على أعضاء النادي فقط، ولكن لكافة الجمهور بأسعار رمزية.