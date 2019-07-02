شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للتأمين»: نعمل على التأمين الملاحي للبضائع المصرية لميناء مومباس الكيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسل الحيني، رئيس القابضة للتأمين، أحد شركات قطاع الأعمال العام، إن مشروع جسور للتجارة الخارجية أول خطوة حقيقة نحو القارة الأفريقية.

أضاف «الحيني»، خلال مؤتمر جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا اليوم الثلاثاء، أن مشروع جسور فرصة لتبادل صادرات وواردات مصرية، مؤكدا أن هناك تواصل مع القطاع الخاص من المصدرين.

Advertisements

وتابع، أن القابضة للتأمين وشركاتها التابعة سيكون لها دور تقليدي في تغطية التأمين الملاحي للبضائع حتى الوصول إلى ميناء مومباس في كينيا.

وأكد «الحيني»، أننا نبحث الآن عن شركات تأمين دولية عاملة داخل كينيا لتوفير التغطية التأمينية للبضائع حيث يشترط العمل مع شركة تعمل في كينيا بالفعل.

أشار إلى أن شركته لديها ملاءة مالية تسمح بالاستثمارات بالمشروعات والتمويل الاقراضي للمشاركة مع المصدرين.