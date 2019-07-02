شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية اليوم الثلاثاء.

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خطوات التقديم:

- سيتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 يوليو الجارى.

- كما سيتم سحب الملفات من المكاتب الفرعية بالإسكندرية بنادى الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية.

- ومن مكتب أسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.

- سيتم العمل بمكاتب التنسيق الخارجية فور انتهاء حفل تخرج الدفعة (113) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية.

- يقتصر العمل بالمكاتب الخارجية على سحب واستلام ملفات القبول فقط.



وحول الشروط العامة للقبول:

- أن يكون الطالب ووالداه وأجداده مصريي الجنسية وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد، وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح.

- يسمح للطلبة الحاصلين على المؤهل عام 2017 بالتقدم للكلية الجوية فقط.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

- يشترط أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، وأن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته.

- ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية، معهد عسكري، مدرسة عسكرية.

- ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

- ألا يقل الطول للذكور لكل الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فيسمح للطول حتي 158 سم كحد أدنى).

- يشترط أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة.

- لا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية أثناء الاختبارات.

- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح وتفوق ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبارات.

- أن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع (7.5 متر) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد على ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

- لابد أن يجتاز الاختبارات النفسية والمعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية وكذلك كشف الهيئة وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

- أن يجتاز اختبار العرض الطبى العام والتحاليل الطبية المتقدمة والتى تشمل أيضا التحاليل التخصصية المتقدمة.

- يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.



ما هي الأوراق التي يجب إحضارها وقت التقديم:

- القيد العائلى للوالد و(القيد العائلى للجد للوالد/ القيد العائلى للجد للوالدة).

- يجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن استخراجها يتطلب وقتا طويلا، ما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.



خصص مكتب التنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع https://tansiq.mod.gov.eg