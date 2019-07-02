شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذي عقده اللواء أركان حرب أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية اليوم الثلاثاء.

أولاً: من شروط القبول للكلية الحربية:

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، حيث لا يقل المجموع عن 70 % فأكثر.

- ألا يزيد السن في 1 / 11/2019 على 21 سنة.

ثانياً: شروط القبول في الكلية البحرية:

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى (الرياضيات– العلوم) بشرط أن يكون الطالب شعبة العلوم قد تحصل على 70 % فأكثر في مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى، وكذلك القسم العلمي من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع عن 70 % فأكثر.

- -ألا يزيد السن في 1 / 11 /2019 على 21 سنة.

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ثالثاً: شروط القبول في الكلية الجوية:

- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط أن لا يقل المجموع عن 65 % فأكثر.

- ألا يزيد السن في 1 / 11/2019 على 22 سنة.



رابعاً: شروط القبول في الكلية الفنية العسكرية:

- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمي من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر في مادتى الفيزياء والرياضيات وألا يقل المجموع الكلى عن 92% فأكثر.

- ألا يزيد السن في 1 /11/2019 على 21 سنة.



خامساً: شروط القبول في كلية الدفاع الجوي:

- قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا تقل النسبه المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر وألا يقل المجموع الكلى عن 85% فأكثر.

- ألا يزيد السن في 1 / 11 /2019 على 21 سنة.



سادساً: شروط القبول في كلية الطب للقوات المسلحة:

- تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) من (الذكور) فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، بشرط ألا يقل المجموع الكلى عن 95 % فأكثر.

- ألا يزيد السن في 1 / 11/2019 على 21 سنة.



سابعاً: شروط القبول في المعهد الفني للقوات المسلحة:

- يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة (الرياضيات- العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم أوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أومعهد الدنبسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء) فقط .

- ألا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 60 % فأكثر والثانوية الصناعية عن 75 % فأكثر.

- ألا يزيد السن في 1 / 11 /2019 على 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية ثلاث سنوات و22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات.

- يقبل الطلبة الحاصلين على أعلى من الشهادات المذكورة في مجالات (الهندسة – التكنولوجيا) وسيراعى شرط السن أثناء التقديم للحاصلين على هذه الشهادات، حيث يسمح بعامين إضافيين للطلبة المقيدين في دراسات عليا حتى 23 سنة.