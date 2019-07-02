شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيًا للثانوية العامة 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع شؤون التعليم والطلاب جامعة المنصورة، الثلاثاء، الخطوات التي يتبعها طلاب الثانوية العامة 2019 للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا، أو بمكتب التنسيق بالمدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، وقاعات التنسيق بكلية التربية وكلية التربية النوعية، وذلك بالكليات العاملة بنظام «اختبارات القدرات» والتى تتطلب نجاح الطلاب في هذه الاختبارات كشرط للقبول بها إلى جانب مجموع الثانوية العامة، يوم 6 يوليو وحتى 20 يوليو، وذلك بتنسيق 2019.

وأوضح مكتب التنسيق والتحويلات بجامعة المنصورة الخطوات التي يتبعها طلاب الثانوية للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا وهي:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg/application/، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- ستظهر للطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومى – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاص بالطالب.

4- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

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5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب الانتهاء من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة.

10- لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

11- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.

12- لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.