شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية واستكمال العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية.

كان شيخ الأزهر سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال مدة العلاج بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين.