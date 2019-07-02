شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وبنك الاستثمار الأوروبى لإعادة الأوسط بالبنك، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك، حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية، مشيرا إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر خلال مرحلةٍ سابقة، لافتا إلى ما حدث من إنجازات فى قطاع الكهرباء خلال تلك الفترة، حيث نجح القطاع في إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

وأكد الوزير على الاهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى أن هذا يتطلب الاهتمام بمراكز التحكم وهو ما تقوم به الوزارة بالفعل ضمن خطط تطويرها، لافتا إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال مما أسفر عن النجاح فى جذب أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية ببنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1,5 جيجاوات، ومن المخطط أن يتم تشغيل المحطات بالكامل خلال النصف الثانى من هذا العام.

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وأشار إلى الاهتمام الكبير والجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحاً أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة.

وأعرب شاكر عن اهتمام القطاع بالتعاون مع البنك فى مجال تحسين وتطوير مراكز التحكم بالتوزيع، رفع كفاءة وتحديث محطات المحولات، ومشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح فى خليج السويس، بالإضافة إلى التدريب.

فيما أشاد ممثلو البنك بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة، معرباً عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

كما أشادا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، وأعربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال (طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية).