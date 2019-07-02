شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب وقيادات هيئة السكك بمقر هيئة السكك الحديدية برمسيس، لمتابعة موقف عدد من المشروعات الخاصة بالهيئة.

وتابع «الوزير» آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات تحت التنفيذ مثل استكمال خط السادات / كفر داوود والذي سيساهم في تعظيم النقل بالسكك الحديدية بمنطقة غرب النيل وخدمة موانئ الإسكندرية والدخيلة والجارى دراسة العرض الفنى والمالى لتنفيذ أعمال تصميم الجسور والمنشآت المطلوب تنفيذها، وكذلك تطوير خط سكة حديد أبوقير والذي تمت مخاطبة البنك الأوروبي للإعمار لبحث إمكانية تمويل دراساته، حيث قدم البنك مسودة الشروط المرجعية للاستشاري الذي سيقوم بإعداد دراسات المشروع وجار اختياره.

واستعرض وزير النقل المشروعات المخطط إعداد مستندات الطرح لها والبدء فيها مثل مشروع إنشاء خط المناشى / 6 أكتوبر والذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع ما بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر والذي يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لاعتماد المسار الخاص به، ومشروع دراسة إنشاء خط الغردقة/ سفاجا/ الأقصر والذي وجه الوزير بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة به، وأن تكون مرحلته الأولى الغردقة /سفاجا/ قنا/ الأقصر/ أسوان ويكون نواة للربط بين 6 أكتوبر وأسوان، مرورا بالأقصر، بالإضافة إلى مشروع ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا/ المنصورة/ دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض، حيث يتم التواصل مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسة للتنمية للاستثمار في المشروع.

الوزير يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد توريد العربات والجرارت الجديدة والمشروعات

كما تم استعراض مشروع ازدواج خط قليوب/ منوف/ طنطا والذي يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في دراسات الجدوى المالية والاقتصادية والدراسات الفنية وإعداد مستندات الطرح والقيمة التقديرية للازدواج، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بمخطط تطوير إشارات الأقصر / أسوان والجيزة / بني سويف حتى يكتمل تطوير وكهربة إشارات المسافة من القاهرة إلى أسوان ليكون الخط الرئيس (الإسكندرية / القاهرة/ أسوان) قد تم تحديث نظم إشاراته كاملا مع انتهاء أعمال تطوير وكهربة الإشارات به.

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كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير خطة هيئة السكك الحديدية لمضاعفة معدلات تنفيذ أعمال تجديدات وصيانة الخطوط الطوالى وأحواش المحطات، حيث تمت مناقشة تقرير احتياجات الهيئة الفعلية من الماكينات المطلوبة لمضاعفة معدلات التنفيذ بعدد 12 ماكينة، بالإضافة إلى بيان الجدول الزمني الخاص بتوريد عدد ٤ ماكينات صيانة لخطوط السكة الحديد والتي من المخطط توريدها في ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك توريد ماكينة لفحص السكة مخطط توريدها في يوليو ٢٠٢٠.

وفي الجزء الثاني من الاجتماع، ناقش الوزير مع قيادات هيئة السكك الحديدية مشروعات قطاع الصيانة والدعم الفني مثل آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد100 جرار جديد من شركة GE الأمريكية وإعادة تأهيل 81 جرارًا GE من الأسطول الحالي، وكذلك توريد 50 جرارا جديدا من شركة PRL وتحديث 50 جرارًا هنشل وعمرة 41 والاتفاق مع بومبارديه على تقديم الأخيرة خلال الشهر المقبل لعرض خاص بتوريد وتصنيع 100جرار جديد وإعادة تأهيل 90 جرار قديم، ضمن الأسطول الحالي للسكة الحديد، كما تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بتوريد 1300 عربة ركاب من شركة ترانس ماش هولدنج الروسية، حيث أوضحت هيئة السكك الحديدية أنه تم الاتفاق مع الشركة على الانتهاء من عدد ٢ عربة نموذج بحلول سبتمبر المقبل وسيتم إرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة.

وفي ختام الاجتماع، تابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بشراء 100 عربة نوم جديدة و8 عربة نادي لتدعيم الأسطول الحالي، وكذلك توريد 140 عربة بضائع و160 عربة كشف قلاب لنقل البضائع وشراء 75 عربة غلال لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الأعباء على الطرق.

كان الوزير قد استبق الاجتماع بزيارة لمحطة رمسيس لمتابعة انتظام جداول التشغيل واطمأن على تقديم كافة التسهيلات للركاب، خاصة مع سفر أعداد كبير من الركاب المصريين والأفارقة لعدد من المحافظات مثل الإسكندرية والإسماعيلية والسويس لمتابعة مباريات بطول الأمم الأفريقية.

كما تفقد الوزير أحد مشروعات الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية التابعة لهيئة السكك الحديدية بمحطة رمسيس ضمن مخططات الشركة لزيادة موارد السكة الحديد وتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.