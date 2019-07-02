شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوت والضوء» يستقبل الآلاف في ذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مناطق الصوت والضوء الخمسة (الهرم – الكرنك – أبوسمبل – فيلة – إدفو) إقبالا جماهيريا كبيرا خلال احتفالات شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بإقامة عروض إضافية باللغة العربية مجانا بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. وحضر الآلاف لمشاهدة عروض الصوت والضوء مجانا، ففى منطقة الهرم توافد أكثر من خمسة آلاف مشاهد من المصريين والعرب وفى باقى المناطق حوالي أربعة آلاف مشاهد، وعبر الجموع عن سعادتهم في الاحتفال بذكرى ثورتهم «ثورة الشعب» بين أحضان الحضارة المصرية القديمة وفي أعظم مكان في العالم كما عبروا عن رغبتهم في حضور العرض مرة أخرى.

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