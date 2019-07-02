شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: بدء تطبيق ضوابط البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أن الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، سيجري تنفيذها بكل حسم بدء من أول سبتمبر ٢٠١٩ على جميع وسائل الإعلام المعنية، وذلك بهدف إرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وعدم التورط في مخالفات مهنية مثل التمييز والعنف والكراهية.

وحذر المجلس، في بيان له الثلاثاء، من مخالفة هذه الضوابط التي جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، وكذلك مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها، مشددا على تعرض المخالفين لعقوبات فورية ومشددة من المجلس حفاظا على المهنية الإعلامية وقيم ومبادىء المجتمع، بالإضافة إلى تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم.