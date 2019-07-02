ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز )، وبحوزته (بندقية آليه عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد 12 طلقه نارية من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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