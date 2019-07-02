ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، أفادت بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في عدد 8 قضايا، "سرقة- مخدرات- سلاح ناري- ضرب"، بحيازة أسلحة نارية، وذخائر غير مرخصة بمسكنه.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته "فرد خرطوش عيار 12مم، و4 طلقات خرطوش من ذات العيار، و2 عبوة غاز مسيل للدموع قديمتان ويعلو بعض أجزائهما الصدأ.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع، وعثوره على عبوتي الغاز بمدينة الفيوم خلال عام 2011، واحتفظ بهما داخل مسكنه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.