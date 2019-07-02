بعد توليه رئاسة "استئناف القاهرة".. المستشار "بدري" يٌعيد تشكيل المكتب الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية كلا من المستشارين عاطف عبدالمنعم علي نصر، وجمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال، على أن يباشر منصبة اعتبارا من 12 أغسطس القادم.

كما ضم التشكيل كلا من المستشارين محروس حلمي عبدالهادي أحمد، ومحسن دردير، وعلي عمر، ومحمد صبحي، وعبدالحكيم خليفة، ومحمد سيف النصر محمد أحمد.

كما ضم القرار كلا من المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوي، وصلاح الدين محمد محمود زياد عضوي المكتب الفني، والمتابعة لشمال القاهرة، والمستشار أحمد هاني حسن أنور عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية القاهرة الجديدة، والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار "بدري"، تولى منصب رئيس محكمة الاستئناف بداية من أمس الإثنين، بعد أن وصل المستشار محمد رضا شوكت، الرئيس السابق لاستئناف القاهرة، السن القانوني للمعاش، 70 سنة.