استئناف القاهرة تنشأ مكتبا فنيا للتعاون الدولي وحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بإنشاء مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان.

ويترأس مكتب "التعاون الدولي"، المستشار عمر الفاروق إسماعيل محمود حفيظ الرئيس بالاستئناف، وعضوية المستشار محمد حسام علي محمد الطماوي الرئيس بالاستئناف.

تجدر الإشارة إلى أن المستشار "بدري"، تولى منصب رئيس محكمة الاستئناف بداية من أمس الإثنين، بعد أن وصل المستشار محمد رضا شوكت، الرئيس السابق لاستئناف القاهرة، السن القانوني للمعاش، 70 سنة.

Advertisements

وأصدر المستشار "بدري"، قرارًا أيضًا بتشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية كلا من المستشارين عاطف عبدالمنعم علي نصر، وجمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال، على أن يباشر منصبة اعتبارا من 12 أغسطس القادم.

وضم التشكيل، المستشارين محروس حلمي عبدالهادي أحمد، ومحسن دردير، وعلي عمر، و محمد صبحي، وعبدالحكيم خليفة، ومحمد سيف النصر محمد أحمد.

كما ضم التشكيل، المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوي، وصلاح الدين محمد محمود زياد عضوي المكتب الفني والمتابعة لشمال القاهرة، والمستشار أحمد هاني حسن أنور عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية القاهرة الجديدة، والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر.