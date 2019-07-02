محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر طعن 11 ضابطا وأمين شرطة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية أحداث قسم شرطة حدائق القبة، لجلسة 7 أكتوبر، المقبل، لضم المفردات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس المحكوم عليهم في القضية لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة، وقت أحداث ثورة يناير.
ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم قتل بعض المتظاهرين، خلال ثورة يناير باستخدام الأسلحة، بالمخالفة للقواعد والتعليمات
كانت هذه تفاصيل خبر النقض تؤجل طعون المتهمين في "أحداث قسم حدائق القبة" لـ7 أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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