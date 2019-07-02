خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 192 قطعة سلاح ناري و198 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت ‏‫أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 192 قطعة سلاح ناري، 198 قضية مخدرات، 24672 مخالفة مرورية، 1988 مخالفة مرافق، وتنفيذ 75151 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 192 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهم)، وتنفيذ (75151) حكم قضائي متنوع، وضبط (198) قضية مخدرات بحوزة (217) متهمًا.

كما تم ضبط (53) متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، (3) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وضبط (28) متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وضبط (299) دراجة نارية مخالفة، وتم عادة (3 سيارات مبلغ بسرقتها، 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها)، وتم فحص (94) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم، وضبط (24672) مخالفة مرورية متنوعة، (1988) مخالفة مرافق متنوعة، وضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .